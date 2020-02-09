У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину

Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.

«Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня с собой нож, чтобы это сделать», — заявил 25-летний Роджер Хеджпет агенту Секретной службы. Инцидент произошел в субботу, 8 февраля.

В отчете полиции мужчина описывается как «чрезвычайно потерянный человек», который «получает психиатрическое лечение». Помимо ножа у Хеджпета была обнаружена кобура для пистолета.

В январе 2020 года возле загородной резиденции Трампа Мар-а-Лаго был задержан гражданин Ирана, вооруженный мачете и ножами. Мужчина легально находился в стране, у него в кошельке были обнаружены примерно $22 тыс. Его намерения оперативно установить не удалось.

