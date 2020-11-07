СМИ сообщили о задержании американца за угрозы убивать при победе Байдена

В Лос-Анджелесе задержали мужчину, угрожавшего устроить массовое убийство, если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Так, 6 ноября сотрудники правоохранительных органов остановили его автомобиль и задержали. Следователи обыскали его дом в поисках каких-либо средств для совершения нападения, добавили источники.

«ФБР в курсе сообщений об угрозах. Этот вопрос сейчас рассматривается государственными чиновниками», — говорится в заявлении пресс-секретаря ФБР Лоры Эймиллер. По ее словам, арестов и предъявления обвинений пока не было.

Предварительные результаты выборов президента США По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты Штаты, где лидирует Дональд Трамп Штаты, где лидирует Джо Байден Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90% 0 0 0 Источники: Bloomberg, Fox News

Материал дополняется