Власти назвали возможную причину взрыва во Владикавказе

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Причиной обрушения здания супермаркета во Владикавказе стал взрыв газа. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев, передает ТАСС.

«По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет», — сказал Келехсаев.

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Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что в подвале магазина находились кислородные баллоны.

При взрыве в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, возможно, пострадал один человек — охранник, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. О том, что в результате взрыва мог пострадать охранник, также сообщили в минздраве региона, передает агентство. При этом в ведомстве уточнили, что точной информации пока нет.