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Власти назвали возможную причину взрыва во Владикавказе

Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter
Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter

Причиной обрушения здания супермаркета во Владикавказе стал взрыв газа. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев, передает ТАСС.

«По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет», — сказал Келехсаев.

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Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что в подвале магазина находились кислородные баллоны.

При взрыве в супермаркете «Магнит» во Владикавказе, возможно, пострадал один человек — охранник, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии. О том, что в результате взрыва мог пострадать охранник, также сообщили в минздраве региона, передает агентство. При этом в ведомстве уточнили, что точной информации пока нет.

Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр
Общество
Фото:@Oleg_Ilchenko / Twitter

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в здании супермаркета на момент взрыва находился только охранник. По предварительным данным, он погиб, сказал собеседник агентства.

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Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Взрыв в супермаркете произошел утром 12 февраля. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что там взорвался газ. В результате здание оказалось полностью разрушено.

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