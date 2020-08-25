В Забайкалье бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка

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Четырехлетнего мальчика госпитализировали после того, как на него напала бездомная собака в селе Бырка Приаргунского района в Забайкальском крае. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Ребенок получил множественные укусы головы, тела, рук и ног. Следователи начали доследственную проверку по факту нападения собаки на мальчика.

В рамках этой проверки следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасные условия проживания граждан и за проведение мероприятий по регулированию численности бездомных животных.

В июне в Ленобласти собака породы акита-ину, которую выгуливали без намордника, покусала 7-летнего мальчика в шею. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке МВД отметили, что владелец животного скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержали. Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).