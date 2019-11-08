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Общество ,  
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В Красноярске возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка

В Красноярске возбудили уголовное дело из-за нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего школьника. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Сообщения об инциденте поступили 7 ноября. На помощь к мальчику прибежала сотрудница магазина, которая услышала лай собак и крики школьника. Она разогнала животных и вытащила ребенка из ямы, куда он упал, скрываясь от собак. В результате происшествия мальчик с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу и провели там операцию.

В октябре в Перми СК возбудил уголовное дело в связи с возможным нападением бездомных собак на пожилую женщину. Накануне поступили сообщения об исчезновении 87-летней жительницы. В ходе поисковой операции были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей.

 

Теги: Красноярск, нападение
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