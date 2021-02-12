Режиссер Кустурица привился от коронавируса российским «Спутником V»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица получил первую дозу российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он сообщил Россотрудничеству, передает ТАСС.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля» — сказал режиссер.

Кустурица родился в 1954 году в Сараево. В общей сложности, как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 1989 года за фильм «Время цыган». Также завоевал «Золотую Пальмовую Ветвь» на фестивале в Каннах в 1995 году с картиной «Андеграунд» и «Серебряного Льва» Венецианского фестиваля в 1998 году с лентой «Черная кошка, белый кот».