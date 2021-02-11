Минск направил в Ригу запрос на экстрадицию Валерия Цепкало

Валерий Цепкало (Фото: Adam Stepien / Agencja Gazeta / Reuters)

Белорусские власти уже направили в Латвию запрос на выдачу участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало. Об этом, как сообщает Tut.by, заявил глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

«Конечно же, все отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через Генеральную прокуратуру, и мы ждем ответа как от польской стороны, так и от латвийской», — сказал Носкевич журналистам.

8 февраля государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что СК республики направил в Генпрокуратуру документы об инициировании экстрадиции Цепкало из Латвии. «По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере», — говорилось в сообщении.

Руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан назвал это дело политически мотивированным. «Мы также располагаем данной информацией, но о мерах, предпринятых СК, лучше уточнить у них, обвинения по возбужденным уголовным делам считаем политически мотивированными. Считаем это давлением, которое призвано помешать возвращению Валерия Цепкало к активной политической деятельности в своей стране накануне ВНС (Всебелорусское народное собрание. — РБК)», — сказал он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрос на экстрадицию Цепкало должен быть отклонен. Глава ведомства рассматривает «запрос режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика как открытую попытку мести». В соответствии с латвийским законодательством решение принимается компетентными правоохранительными органами, учитывая все аспекты дела, заявил он.