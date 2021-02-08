Белоруссия решила попросить Латвию экстрадировать оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии направил в Генпрокуратуру республики документы об инициировании экстрадиции оппозиционера Валерия Цепкало из Латвии. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

«По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

«Следственным комитетом <...> совместно с другими правоохранительными органами проводится работа о установлению и привлечению лиц, совершивших преступления на территории нашей страны и скрывшихся за рубежом», — заявил в эфире телеканала начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло.

«Мы также располагаем данной информацией, но о мерах, предпринятых СК лучше уточнить у них, обвинения по возбужденным уголовным делам считаем политически мотивированным. Считаем это давлением, которое призвано помешать возвращению Валерия Цепкало к активной политической деятельности в своей стране накануне ВНС (Всебелорусское народное собрание. — РБК)», — заявил РБК руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан.