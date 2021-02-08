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Политика ,  
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Белоруссия решила попросить Латвию экстрадировать оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии направил в Генпрокуратуру республики документы об инициировании экстрадиции оппозиционера Валерия Цепкало из Латвии. Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

«По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

«Следственным комитетом <...> совместно с другими правоохранительными органами проводится работа о установлению и привлечению лиц, совершивших преступления на территории нашей страны и скрывшихся за рубежом», — заявил в эфире телеканала начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло.

«Мы также располагаем данной информацией, но о мерах, предпринятых СК лучше уточнить у них, обвинения по возбужденным уголовным делам считаем политически мотивированным. Считаем это давлением, которое призвано помешать возвращению Валерия Цепкало к активной политической деятельности в своей стране накануне ВНС (Всебелорусское народное собрание. — РБК)», — заявил РБК руководитель пресс-службы Цепкало Алексей Урбан.

Цепкало сообщил о готовящихся документах по Лукашенко в суд в Гааге
Политика
Валерий Цепкало

Валерий Цепкало — основатель Парка высоких технологий, в июле ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии. В ЦИК утверждали, что из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс.

В августе 2020 года МВД Белоруссии объявило Цепкало в межгосударственный розыск. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки). Цепкало назвал обвинения во взятке «полной чушью».

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В Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста. Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения». Одна из заявленных целей этого фронта — «защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей». Еще двумя целями создания этого объединения Цепкало назвал «мобилизацию белорусского народа для борьбы против нарушения Конституции» и «борьбу за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Белоруссии».

Валерий Цепкало Белоруссия оппозиция
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