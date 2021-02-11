Из сейфов банка в Москве украли ₽55,5 млн

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Неизвестный обокрал индивидуальные банковские сейфы в Москве, похитив в общей сложности 55,58 млн руб. Об этом РБК сообщили в ОМВД России по району Бибирево г. Москвы.

«Установлено, что в период с 18 января 2021 года по 8 февраля 2021 года неизвестный из индивидуальных сейфов банка, арендованных клиентами, неустановленным способом совершил кражу денежных средств на общую сумму 55 млн 585 тыс. руб.», — говорится в сообщении

Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало ранее, что ограбление произошло в банке «Агора». Преступник, по версии собеседника агентства, украл деньги у банковских сотрудников. Среди пострадавших — председатель правления банка, председатель совета директоров организации и ИT-специалист. Видеонаблюдения на месте кражи не было, утверждает источник агентства.