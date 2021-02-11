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Общество ,  
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Из Зоологического института в Петербурге украли 50 черепов животных

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге пропало около 50 черепов животных, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность. С таким заявлением в полицию обратился исполняющий обязанности директора института. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, не указав имя обратившегося.

По словам руководителя института, из лаборатории на Университетской набережной похитили черепа дымчатых леопардов, орангутанов и других млекопитающих.

«Да, действительно, это так. Пропали 50 черепов, пропали еще в прошлом году. Это дымчатые леопарды, орангутаны, двупалые и трехпалые ленивцы, золотая кошка, бамбуковый медведь и сайгак. Подробнее об этом говорить не могу, поскольку это может помешать ходу следствия», — заявил РБК директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Полиция нашла пропавший из архива РАН фрагмент печати грамоты XII века
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В январе этого года полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в краже 26 археологических находок на сумму примерно 5 млн руб. из корпуса научного института на Дворцовой набережной.

В ходе обыска у задержанного изъяли орудия взлома и часть похищенных ценностей. Среди них также был найден артефакт, пропавший из другого научного учреждения, петербургского филиала Академии наук на Васильевском острове, — фрагмент оттиска печати с рукописи XII века. Его оценивают в 8 млн руб. Правоохранители выяснили, что задержанный причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга. Полицейские также полагали, что подозреваемый мог похитить исторические ценности из института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова в конце декабря прошлого — начале января этого года.

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