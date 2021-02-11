Из Зоологического института в Петербурге украли 50 черепов животных

Фото: Никита Попов / РБК

Из Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге пропало около 50 черепов животных, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность. С таким заявлением в полицию обратился исполняющий обязанности директора института. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, не указав имя обратившегося.

По словам руководителя института, из лаборатории на Университетской набережной похитили черепа дымчатых леопардов, орангутанов и других млекопитающих.

«Да, действительно, это так. Пропали 50 черепов, пропали еще в прошлом году. Это дымчатые леопарды, орангутаны, двупалые и трехпалые ленивцы, золотая кошка, бамбуковый медведь и сайгак. Подробнее об этом говорить не могу, поскольку это может помешать ходу следствия», — заявил РБК директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.