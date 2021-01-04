Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в центре Санкт-Петербурга

Video

Неизвестный ограбил банк в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, после чего скрылся с места преступления. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник зашел в помещение одного из банков и под угрозой расправы украл денежные средства. Ему удалось скрыться. Информации о пострадавших нет, также неизвестна сумма украденных средств. На видеозаписи с места преступления виден мужчина в маске, угрожающий сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет.

Полиция начала проверку.

Как сообщает телеканал 78.RU, мужчина ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади. По информации канала, ему удалось украсть $7–8 тыс. и 500 тыс. руб. В Сбербанке позднее подтвердили РБК, что это произошло в их отделении. «В интересах следствия подробности не разглашаем. Как показывает практика, преступления против банка успешно раскрываются и преступники получают заслуженное наказание», — сообщили в пресс-службе.