Спецпредставитель президента призвал принять запрет «баулов» в лоукостере

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Российские пассажиры должны быть готовы к платному багажу и питанию в лоукостерах, это норма для таких компаний во всем мире, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передают «РИА Новости».

«Вам шашечки или лететь? Пассажиры часто не понимают, почему им не разрешают с баулами лететь, люксовое питание не дают», — сказал Иванов. Он добавил, что у таких авиакомпаний платными могут быть даже стакан воды и посещение туалета.

По словам Иванова, развитие лоукостеров актуально для России, однако пассажиры должны быть готовы заплатить за багаж и питание дополнительно.

В ноябре 2020 года глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что в стране сегмент низкобюджетной авиации планируют развивать несколько компаний. По его словам, российский лоукостер «Победа» продемонстрировал хорошие показатели в период пандемии.