Глава Минтранса рассказал о планах Сбербанка инвестировать в лоукостера

Сбербанк готовится стать одним из крупнейших инвесторов по созданию нового лоукостера, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Банк — один из основных кредиторов «Аэрофлота» и Utair, но авиакомпаниями ранее не владел

Виталий Савельев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте по созданию нового лоукостера в центральной части России. Об этом заявил агентству ТАСС министр транспорта, экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов по созданию лоукостера», — сказал Савельев. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

По словам главы Минтранса, кроме Сбербанка Минтранс, «наверное», пригласит других инвесторов и в ближайшие три месяца сможет «более предметно» говорить на тему создания новых лоукостеров в России.

Пока в России есть единственный лоукостер — авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», которую до ноября 2020 года возглавлял Савельев. Он напомнил, что инвестиции в создание этой компании составили лишь $50 млн при изначальном плане $100 млн. За 2020 год «Победа» перевезла 9,1 млн пассажиров (всего в 2020 году были перевезены 69,17 млн пассажиров) и заработала 1,4 млрд руб. чистой прибыли, утверждает Савельев. Для большинства других авиакомпаний год оказался убыточным из-за последствий пандемии коронавируса.

Министр транспорта считает, что появление еще двух лоукостеров в России — в средней полосе (в эту компанию, исходя из его слов, может инвестировать Сбербанк) и на Дальнем Востоке — полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки внутри страны. Первый из них может появиться не позже 2022 года. «Когда меня утверждали [на пост министра транспорта] в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй — на Дальнем Востоке, — сказал Савельев. — «Победа» есть, сегодня можно сделать первый шаг — создать его в средней полосе, где мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера. А третий — это Дальний Восток, но это попозже. Второй лоукостер [после «Победы»] мы можем реально создать, если не в этом году, то в следующем точно».