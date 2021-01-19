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Глава Минтранса рассказал о планах Сбербанка инвестировать в лоукостера

Сбербанк готовится стать одним из крупнейших инвесторов по созданию нового лоукостера, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Банк — один из основных кредиторов «Аэрофлота» и Utair, но авиакомпаниями ранее не владел
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Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте по созданию нового лоукостера в центральной части России. Об этом заявил агентству ТАСС министр транспорта, экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов по созданию лоукостера», — сказал Савельев. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

По словам главы Минтранса, кроме Сбербанка Минтранс, «наверное», пригласит других инвесторов и в ближайшие три месяца сможет «более предметно» говорить на тему создания новых лоукостеров в России.

Пока в России есть единственный лоукостер — авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», которую до ноября 2020 года возглавлял Савельев. Он напомнил, что инвестиции в создание этой компании составили лишь $50 млн при изначальном плане $100 млн. За 2020 год «Победа» перевезла 9,1 млн пассажиров (всего в 2020 году были перевезены 69,17 млн пассажиров) и заработала 1,4 млрд руб. чистой прибыли, утверждает Савельев. Для большинства других авиакомпаний год оказался убыточным из-за последствий пандемии коронавируса.

Министр транспорта считает, что появление еще двух лоукостеров в России — в средней полосе (в эту компанию, исходя из его слов, может инвестировать Сбербанк) и на Дальнем Востоке — полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки внутри страны. Первый из них может появиться не позже 2022 года. «Когда меня утверждали [на пост министра транспорта] в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй — на Дальнем Востоке, — сказал Савельев. — «Победа» есть, сегодня можно сделать первый шаг — создать его в средней полосе, где мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера. А третий — это Дальний Восток, но это попозже. Второй лоукостер [после «Победы»] мы можем реально создать, если не в этом году, то в следующем точно».

В Росавиации заявили о планах авиакомпаний создать конкурентов «Победе»
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В конце прошлого года руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что российские авиакомпании заинтересовались развитием сегмента низкобюджетных перевозок. «У многих авиакомпаний есть стремления создавать свои лоукост-подразделения. Нынешний период также характеризуется тем, что многие авиакомпании понизили стоимость авиаперевозок», — отметил он.

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В среду, 20 января, в Росавиации пройдет совещание, на котором авиакомпании смогут высказать свою точку зрения о создании лоукостеров внутри своих групп как дочерних перевозчиков или на базе уже существующего перевозчика. Но Савельев не уверен, что идея создания лоукостера на базе уже существующей авиакомпании или использование гибридной модели с элементами лоукост-перевозок удачна. «Мы хотим эту опцию (создание лоукостера внутри группы или на базе уже существующей компании. — РБК) для авиакомпаний оставить. Для них это будущее. Это то, почему Сбербанк завтра и будет участвовать [в совещании в Росавиации]. Чтобы он посмотрел, вдруг кто-то из авиакомпаний что-то предложит», — заключил министр.

Автор
Тимофей Дзядко
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