Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них

Оскорбления в свой адрес от пациентов или их родственников выслушивали более половины опрошенных врачей, каждый пятый хоть раз становился объектом нападения пациентов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Уголовное наказание за нападение на медицинских работников во время исполнения ими своих обязанностей необходимо ужесточить, а в случае причинения вреда здоровью медработника — давать реальные сроки. Такое мнение высказали 88% участников опроса, который провел «Справочник врача». В нем участвовали 3098 медиков со всех регионов России.

При этом 45% респондентов заявили о необходимости установки «тревожной кнопки» на рабочем месте врача, а 44% считают, что в кабинетах необходимо установить видеокамеры для записи бесед врача с пациентами. Около 25% опрошенных заявили, что штат охранников в больницах нужно усилить.

Объектами нападения пациентов или их родственников хоть раз за свою карьеру стали около 19% участников исследования. Почти 60% заявили, что до насилия дело не доходило, но выслушивать оскорбления со стороны пациентов или их родственников им приходилось. Более 20% опрошенных заявили, что у них никогда не было конфликтов с пациентами и они никогда не подвергались нападениям.

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, на сегодняшний день зарегистрированы больше 440 тыс. медицинских работников из России. Создатели приложения уточняют, что в нем может зарегистрироваться человек без медицинского образования. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не являясь таковым. Такому пользователю будут недоступны его инструменты, специализированная литература и участие в исследованиях. Доля таких участников минимальна, и, по мнению разработчиков, она не сказывается на показателях репрезентативности.

Вместе с тем, в правоохранительные органы обращались только 33% врачей, подвергшихся нападению. Из них 47% уверены, что обращаться к правоохранительным органам бессмысленно — дело спустят на тормозах, 20% не доверяют органам правопорядка в принципе, 34% считают, что «на больных не обижаются».