В Минздраве ответили на данные опроса о наказании за нападения на медиков

Фото: Андрей Любимов / РБК

В действующем законодательстве уже содержатся отдельные положения, которые предусматривают меры административной и уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос РБК, комментируя результаты опроса «Справочника врача». Он показал, что 88% опрошенных медиков выступают за ужесточение наказания за нападение на врачей во время исполнения ими своих обязанностей, а также за реальные сроки за причинение вреда их здоровью.

«Действующее законодательство уже содержит исчерпывающие положения, позволяющие квалифицировать то или иное деяние и предусматривающие меры как административной, так и уголовной ответственности в зависимости от степени его общественной опасности», — говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве отметили, что в 2019 году в КоАП ввели статью, которой вводится ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи.

При этом в ведомстве назвали недопустимым проявление неуважения или агрессии во взаимоотношениях между пациентом и медиком.

В опросе «Справочника врача» приняли участие более 3 тыс. медиков. Почти пятая часть (19%) респондентов заявили, что хоть раз за свою карьеру были объектами нападения пациентов. Из них 33% обращались в правоохранительные органы. При этом 46% обратившихся в полицию рассказали, что им отказали в возбуждении уголовного дела, 47% отказали в возбуждении административного дела.