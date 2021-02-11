В Подмосковье в строительном вагончике нашли тела пятерых рабочих

Ранее о том, что в деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области найдены тела пяти человек, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс». По данным «Интерфакса», все погибшие приехали из Марий Эл.

Ранее, 7 февраля, три человека умерли из-за отравления газом в подмосковном Щелково. Среди погибших — двое супругов и их пятилетний сын. В живых осталась 14-летняя дочь. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.