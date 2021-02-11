В Подмосковье в строительном вагончике нашли тела пятерых рабочих
В строительном вагончике у деревни Никольское утром 11 февраля нашли тела пятерых рабочих «без видимых признаков насильственной смерти», сообщили РБК в управлении СК по Московской области.
«Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», — сообщили в СК.
По предварительным данным, погибшие работали на строительстве дороги.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. После завершения осмотра будет назначена судмедэкспертиза для точного определения причины смерти, уточняет СК.