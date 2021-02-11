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В Подмосковье в строительном вагончике нашли тела пятерых рабочих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В строительном вагончике у деревни Никольское утром 11 февраля нашли тела пятерых рабочих «без видимых признаков насильственной смерти», сообщили РБК в управлении СК по Московской области.

«Предположительно, смерть могла наступить в результате отравления угарным газом», — сообщили в СК.

По предварительным данным, погибшие работали на строительстве дороги.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. После завершения осмотра будет назначена судмедэкспертиза для точного определения причины смерти, уточняет СК.

Ранее о том, что в деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области найдены тела пяти человек, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс». По данным «Интерфакса», все погибшие приехали из Марий Эл.

Ранее, 7 февраля, три человека умерли из-за отравления газом в подмосковном Щелково. Среди погибших — двое супругов и их пятилетний сын. В живых осталась 14-летняя дочь. Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося.

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