Три человека погибли из-за отравления газом в квартире в Подмосковье

Фото: Дарья Широкова / РБК

Три человека, в том числе ребенок, скончались в квартире в городском округе Щелково в Подмосковье, следствие возбудило уголовное дело. Об этом сообщили РБК в главном следственном управлении СК по региону.

По данным ведомства, около 7:00 мск мужчина позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили супругов и их пятилетнего сына без признаков жизни. Находившуюся в бессознательном состоянии их 14-летнюю дочь госпитализировали.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи, криминалисты и специалисты газовой службы осматривают квартиру и газовое оборудование. Также планируется назначить судебно-медицинские экспертизы и допросить сотрудников газовой службы, обслуживающей этот дом.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту смерти трех человек в Щелково.