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Иммунолог назвал преимущества вакцинации перед коллективным иммунитетом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Человеку, который не болел COVID-19 и не проходил процедуру вакцинации, стоит соблюдать предписанные меры предосторожности, так как коллективный иммунитет не сможет его защитить. Об этом радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой», — объяснил он.

Болибок также добавил, что коллективный иммунитет имеет значение только в вопросе планирования противоэпидемических мероприятий.

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Тем, кто процедуру вакцинации по каким-то причинам пройти не сможет, иммунолог посоветовал тщательно подходить к вопросу мер предосторожности. По его словам, только они позволили человеку без иммунитета к коронавирусу ни разу им не переболеть.

Ранее иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Полина Степенская рассказала, что отсутствие детей в группе для получения вакцины против коронавирусной инфекции не помешает появлению коллективного иммунитета. Согласно ее подсчетам, для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы от 43 до 75% популяции переболели инфекцией или были привиты.

По данным Всемирной организации здравоохранений, в мире число заболевших коронавирусом превысило 106,5 млн человек, из них 2,3 млн человек умерли. Схожие данные также опубликовал Университет Джонса Хопкинса в США. Более 107 млн человек заразились, из них свыше 2,3 млн пациентов скончались.

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