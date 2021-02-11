Иммунолог назвал преимущества вакцинации перед коллективным иммунитетом

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Человеку, который не болел COVID-19 и не проходил процедуру вакцинации, стоит соблюдать предписанные меры предосторожности, так как коллективный иммунитет не сможет его защитить. Об этом радио Sputnik рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой», — объяснил он.

Болибок также добавил, что коллективный иммунитет имеет значение только в вопросе планирования противоэпидемических мероприятий.

Тем, кто процедуру вакцинации по каким-то причинам пройти не сможет, иммунолог посоветовал тщательно подходить к вопросу мер предосторожности. По его словам, только они позволили человеку без иммунитета к коронавирусу ни разу им не переболеть.