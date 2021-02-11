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Storytel сравнил интерес к любовным романам в России и Европе

Фото: Francisco Guasco / EPA / ТАСС
Фото: Francisco Guasco / EPA / ТАСС

В Европе любовные романы и эротику слушают активнее, чем в России. Об этом говорится в сообщении сервиса Storytel, поступившем в РБК.

Согласно результатам исследования сервиса, лидерами по числу прослушиваемых любовных романов являются северные страны. На первом месте Швеция, на втором — Дания, на третьем — Норвегия. На четвертой позиции Нидерланды, а на пятой — Финляндия. Россия в этом рейтинге находится на восьмой строчке.

В компании отметили, что в международной статистике любовные романы занимают четвертое место по популярности среди всех жанров литературы. Их опережают только триллеры, художественная литература и детские аудиокниги.
Однако в России любовный жанр не входит даже в топ-10 самых популярных категорий. Романы о любви оказались на 11-м месте, несмотря на рост прослушиваний на 25%.

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Фото:Jens Buttner / DPA / ТАСС

Самый прослушиваемый любовный роман сейчас в Storytel — «Проект «Рози» Грэма Симсиона. На втором месте по популярности — «Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты» Дианы Соул. Третье место занимает «Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!» Франциски Вудворт.

По прослушиванию аудиокниг из жанра «эротика» Россия также находится на восьмой строчке международного рейтинга. Статистика показывает, что больше всего эротические истории слушают в Дании. На втором месте Швеция, на третьем — Польша. Далее следуют Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Испания.

«В прошлом году активный рост прослушиваний эротических романов пришелся ровно на время самоизоляции — с середины марта до середины июня 2020 года. Популярность произведений этого жанра выросла больше чем на 300%. В конце июня прослушивания уменьшились до своего обычного значения. Еще один рост популярности был в начале и середине августа 2020 года», — отмечают в сервисе.

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Самыми популярными эротическими произведениями в Storytel за последний год стали «После» Анны Тодд, «Глубже» Васи Аккермана, «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс. На четвертом месте еще одно произведение российского блогера и писателя Василия Аккермана — «По любви. Грязный стиль». Замыкает пятерку лидеров продолжение трилогии «На пятьдесят оттенков темнее» американки Э. Л. Джеймс.

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Storytel — один из самых крупных мировых подписных сервисов аудио- и электронных книг. Компания, головной офис которой находится в Стокгольме, работает более чем в 20 странах мира. Подписчикам сервиса доступны более 500 тыс. книг. Согласно данным на 2020 год, мировая аудитория сервиса составляет более 1 млн человек.

В начале декабря онлайн-ретейлер Ozon назвал самые продаваемые книги в России за последние десять лет. Лидером по числу продаж стала книга «Хочу и буду» психолога Михаила Лабковского. Ее с момента выхода в 2017 году на Ozon купили больше 100 тыс. раз. На втором месте — «7 навыков высокоэффективных людей» американского коуча Стивена Кови. На третьем — «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской. Замыкает четверку лидеров представитель художественной литературы — это «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

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