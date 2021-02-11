Storytel сравнил интерес к любовным романам в России и Европе

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В Европе любовные романы и эротику слушают активнее, чем в России. Об этом говорится в сообщении сервиса Storytel, поступившем в РБК.

Согласно результатам исследования сервиса, лидерами по числу прослушиваемых любовных романов являются северные страны. На первом месте Швеция, на втором — Дания, на третьем — Норвегия. На четвертой позиции Нидерланды, а на пятой — Финляндия. Россия в этом рейтинге находится на восьмой строчке.

В компании отметили, что в международной статистике любовные романы занимают четвертое место по популярности среди всех жанров литературы. Их опережают только триллеры, художественная литература и детские аудиокниги.

Однако в России любовный жанр не входит даже в топ-10 самых популярных категорий. Романы о любви оказались на 11-м месте, несмотря на рост прослушиваний на 25%.

Самый прослушиваемый любовный роман сейчас в Storytel — «Проект «Рози» Грэма Симсиона. На втором месте по популярности — «Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты» Дианы Соул. Третье место занимает «Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!» Франциски Вудворт.