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Иммунолог указала на отличия гриппа от коронавируса

При заболевании коронавирусной инфекцией высокая температура держится дольше, чем при гриппе. Об этом заявила врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева, передает «Вечерняя Москва».

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой», — указала эксперт.

Роспотребнадзор назвал отличия симптомов COVID-19 от гриппа и простуды
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ярцева отметила, что, несмотря на это, организм больного с коронавирусом может справляться с инфекцией, поддерживая уровень кислорода в крови на достаточном уровне. Однако у пациента будет более выраженная интоксикация, чем при гриппе.

Еще одним отличительным знаком, добавила врач, может служить боль в горле. У зараженных коронавирусом она обычно отсутствует. Кашель иммунолог назвала непредсказуемым симптомом, отметив, что он появляется у больных COVID-19 при поражении легких.

Ранее Роспотребназдор сообщал, что для гриппа характерны первую очередь упадок сил, боль в суставах и головная боль. При заражении коронавирусом такие последствия возникают реже. Одышка, как предупредило ведомство, не является характерным признаком именно COVID-19.

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Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников говорил, что грипп начинается более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией, с более высокой температурой. «Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп», — указал специалист.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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