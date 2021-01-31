Иммунолог указала на отличия гриппа от коронавируса

При заболевании коронавирусной инфекцией высокая температура держится дольше, чем при гриппе. Об этом заявила врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева, передает «Вечерняя Москва».

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10–12 дней, и это считается легкой формой», — указала эксперт.

Ярцева отметила, что, несмотря на это, организм больного с коронавирусом может справляться с инфекцией, поддерживая уровень кислорода в крови на достаточном уровне. Однако у пациента будет более выраженная интоксикация, чем при гриппе.

Еще одним отличительным знаком, добавила врач, может служить боль в горле. У зараженных коронавирусом она обычно отсутствует. Кашель иммунолог назвала непредсказуемым симптомом, отметив, что он появляется у больных COVID-19 при поражении легких.