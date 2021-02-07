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МЧС вслед за МИД России открыло официальное сообщество в TikTok

МЧС России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое», — говорится в сообщении.

МИД завел аккаунт в TikTok
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В ведомстве отметили, что МЧС уже представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Яндекс.Дзен и Яндекс.Эфир.

Ранее о создании своего аккаунта в TikTok сообщило Министерство иностранных дел России. Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, завести сообщество в TikTok дипломаты планировали давно. Она отметила, что «это не дань моде, а просто информационная работа».

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