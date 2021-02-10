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Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу

Джейми Раскин (справа)
Джейми Раскин (справа) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начался с выступления обвинителей. Трансляцию ведет в том числе газета The Washington Post.

Демократы заявили, что намерены доказать причастность Трампа, обвиняемого в подстрекательстве, к штурму Капитолия его сторонниками.

«Доказательства нам покажут, что экс-президент Дональд Трамп не был ни в чем не повинным наблюдателем. Доказательства нам покажут, что это он спровоцировал беспорядки 6 января», — заявил демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд).

По его словам, именно бывший американский лидер спровоцировал беспорядки и знал, что они произойдут.

В ходе слушаний были продемонстрированы кадры, призванные показать «масштабы насилия и угрозу, которую мятежники представляли для всех в Капитолии».

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6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там погром. В этот день члены конгресса должны были утвердить итоги президентских выборов, выигранные демократом Джо Байденом.

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После этого палата представителей инициировала процедуру импичмента. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу.

Во вторник сенат США признал процедуру импичмента конституционной, «за» проголосовали 56 сенаторов, 44 — «против».

Каждой из сторон предоставлено 16 часов на изложение своих доводов.

В случае утверждения импичмента должно пройти второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе баллотироваться на пост главы государства.

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