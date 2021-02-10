ВС назначил рассмотрение иска об отмене масочного режима на 1 апреля

Здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд России назначил рассмотрение иска об отмене обязательного масочного режима в стране на 1 апреля, сообщило «РИА Новости» в суде.

В иске оспаривается пункт Санитарно-эпидемиологических правил, касающийся «соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров».

5 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Верховный суд принял иск ковид-диссидентов против правительства. Они хотят добиться исключения COVID-19 из перечня опасных заболеваний, что позволяет властям вводить на территории страны ограничения, в том числе изоляцию.

По данным газеты, в конце января президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский направил в Верховный суд два иска. В первом подавшие его потребовали отменить обязательное ношение масок. Он был отклонен из-за ошибок в оформлении. Саверский тогда заявил, что исправит их и вновь подаст заявление. Во втором оспаривается постановление правительства о признании COVID-19 опасной болезнью.