Российский флот начал следить за американским эсминцем в Черном море

Черноморский флот приступил к отслеживанию перемещения эсминца «Дональд Кук» военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, передает «РИА Новости».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США», сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого «Дональд Кук» заходил в воды Черного моря 23 ноября 2020 года. На следующий день в министерстве обороны России сообщили, что американский эсминец был остановлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Однако в США заявили, что сообщения Минобороны России не соответствуют действительности.

В мае Национальный центр управления обороной России передавал, что силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие в Баренцево море для участия в учениях НАТО эсминцы США «Дональд Кук», «Портер» и «Франклин Рузвельт» и фрегат «Кент» ВМС Великобритании. Тогда начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской оценивал действия НАТО как провокационные.