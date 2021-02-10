В московский суд подали заявление о банкротстве Марка Цукерберга

Здание Арбитражного суда города Москвы (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В Арбитражный суд города Москвы подали заявление о банкротстве Марка Эллиота Цукерберга. Информация об этом появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

«Заявление поступило, пока не рассмотрено, только зарегистрировано. Дальнейшее назначение судебного заседания можно будет отследить в картотеке арбитражных дел, пока другой информации нет», — сообщила РБК пресс-секретарь суда.

Имя заявителя в картотеке не указано. Заявление рассмотрит судья Лариса Кравчук.

Фамилия и имя должника, о банкротстве которого подали заявление, совпадает с данными основателя социальной сети Facebook Марка Эллиота Цукерберга. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Facebook в России.