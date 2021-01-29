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Кук после слов Цукерберга увидел «подпитку» теорий заговора алгоритмами

Глава Apple раскритиковал соцсети за сбор данных пользователей, а также за технологии, которые, по его мнению, увеличивают поляризацию и поток дезинформации. До этого Цукерберг критиковал Apple за нарушение конкуренции
Facebook FB $263,25 -0,96% Купить
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Тим Кук
Тим Кук (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Генеральный директор Applе Тим Кук раскритиковал практики соцсетей, которые, по его мнению, способствуют дезинформации и приводят к поляризации общества. Его комментарии прозвучали на фоне конфликта корпорации с Facebook, сообщает Reuters.

Кук негативно высказался о приложениях, что те собирают слишком много личной информации пользователей и ставят в приоритет «теории заговора и подстрекательство к насилию просто из-за высоких показателей вовлеченности аудитории». При этом он не назвал конкретные приложения.

«Во времена повальной дезинформации и теорий заговора, подпитываемых алгоритмами, мы больше не можем закрывать глаза на теорию технологий, которая гласит, что любое взаимодействие — это хорошее взаимодействие, чем дольше, тем лучше, и все с целью сбора как можно большего количества данных», — сказал Кук.

Глава Apple также высказался о действиях соцсетей, которые, как он считает, подрывают доверие населения к вакцинам и подталкивают пользователей к вступлению в экстремистские сообщества. «Давно пора перестать делать вид, что такой подход не имеет своей цены — поляризации, утраты доверия и да, насилия», — заявил Кук. Помимо этого он призвал не допустить превращения «социальной дилеммы в социальную катастрофу».

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Фото:Mandel Ngan / AP

Накануне основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, делая заявление о финансовых показателях компании за четвертый квартал, назвал Apple одним из своих основных конкурентов. Он также раскритиковал корпорацию за продвижение своего мессенджера с нарушением честной конкуренции.

Цукерберг напомнил, что iMessage — стержень экосистемы Apple. По его словам, это наиболее часто используемый в США мессенджер, но лишь потому, что предустановлен на каждый iPhone и пользуется преференциями со стороны Apple. При этом глава Facebook раскритиковал компанию за слабую политику конфиденциальности iMessage. Он также считает, что та регулярно вмешивается в работу приложений, чтобы продвинуть себя.

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В декабре вице-президент Facebook по рекламе и бизнес-продуктам Дэн Леви обвинил Apple в неконкурентном поведении. «Apple ведет себя антиконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения своей прибыли за счет создателей [приложений] и малого бизнеса», — считает он.

В ответ ИТ-гигант заявил, что новые правила Apple не потребуют от Facebook менять подход к «отслеживанию пользователей и созданию таргетированной рекламы», но вместо этого потребуют давать пользователям продуктов Apple выбор, соглашаться ли на такие методы или нет. «Пользователи должны знать, когда их данные собираются и передаются другим приложениям и сайтам, и у них должен быть выбор, позволять это или нет», — заявляли в Apple.

Автор
Мария Лисицына
Apple Facebook Тим Кук Марк Цукерберг
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