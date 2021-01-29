Кук после слов Цукерберга увидел «подпитку» теорий заговора алгоритмами

Глава Apple раскритиковал соцсети за сбор данных пользователей, а также за технологии, которые, по его мнению, увеличивают поляризацию и поток дезинформации. До этого Цукерберг критиковал Apple за нарушение конкуренции

Тим Кук (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Генеральный директор Applе Тим Кук раскритиковал практики соцсетей, которые, по его мнению, способствуют дезинформации и приводят к поляризации общества. Его комментарии прозвучали на фоне конфликта корпорации с Facebook, сообщает Reuters.

Кук негативно высказался о приложениях, что те собирают слишком много личной информации пользователей и ставят в приоритет «теории заговора и подстрекательство к насилию просто из-за высоких показателей вовлеченности аудитории». При этом он не назвал конкретные приложения.

«Во времена повальной дезинформации и теорий заговора, подпитываемых алгоритмами, мы больше не можем закрывать глаза на теорию технологий, которая гласит, что любое взаимодействие — это хорошее взаимодействие, чем дольше, тем лучше, и все с целью сбора как можно большего количества данных», — сказал Кук.

Глава Apple также высказался о действиях соцсетей, которые, как он считает, подрывают доверие населения к вакцинам и подталкивают пользователей к вступлению в экстремистские сообщества. «Давно пора перестать делать вид, что такой подход не имеет своей цены — поляризации, утраты доверия и да, насилия», — заявил Кук. Помимо этого он призвал не допустить превращения «социальной дилеммы в социальную катастрофу».