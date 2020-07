Россиянам разрешили судиться с Facebook на родине

Решения нижестоящих судов, согласно которым споры с управляющей соцсетью американской компанией неподсудны российской юстиции, в Верховном суде сочли нарушающими нормы процессуального права

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Иски по поводу удаления и блокировки аккаунтов или отдельных публикаций в социальной сети Facebook могут подаваться россиянами в российские суды. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу по иску умершего недавно экс-сенатора Евгения Тарло.

Иск к управляющей соцсетью компании Facebook Inc. Тарло и еще несколько человек подали в Тверской районный суд Москвы в феврале 2019 года. Истцы, в частности, требовали обязать американскую компанию восстановить их удаленные аккаунты и запретить ей блокировать их в будущем. Однако Тверской суд рассматривать иск отказался, сославшись на неподсудность ему этого спора, а также на то, что Facebook Inc. каких-либо услуг истцам не оказывала, а значит, между ними не сложилось никаких правоотношений. В июне того же года в иске отказал и Мосгорсуд, указав дополнительно, что иски к юридическим лицам должны предъявляться по месту их нахождения, а у Facebook Inc. в России нет ни представительства, ни какого-либо имущества.

Однако в Верховном суде решения нижестоящих судов сочли нарушающими нормы процессуального права. В частности, в ВС напомнили, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если «ответчик распространяет рекламу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации». Кроме того, по месту жительства истца в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом могут рассматриваться иски о защите прав субъекта персональных данных.

В связи с этим судебная коллегия по гражданским делам ВС предписала решения Тверского суда и Мосгорсуда об отказе рассмотреть иск Тарло (остальные истцы решения нижестоящих судов в ВС не обжаловали) отменить и направить иск на новое рассмотрение.