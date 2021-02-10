Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на электронику

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Крупнейшие ретейлеры не уведомляли Министерство промышленности и торговли России о планах значительно увеличить цену на электронику. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Минпромторг не получал от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику», — сказали в министерстве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова писала, что из-за последствий пандемии коронавируса электроника в России с начала текущего года подорожала на 5–20%. Гендиректор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин подтвердил изданию, что часть производителей объявила о повышении цен на свои товары.

Специалисты, опрошенные изданием, связали рост цен с дефицитом основных компонентов, большую часть которых делают в Китае. Объемы производства в КНР сократились на фоне распространения COVID-19, кроме того, работу промышленности затормозили китайские новогодние праздники.