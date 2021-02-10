Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Бумаги TCS Group подорожали на 5% на фоне включения в индекс MSCI Russia Инвестиции, 10:31 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 10:31 Учителя будущего: как меняются роли специалистов образования Экономика образования, 10:30  Сверхмощный пикап Ram победил 770-сильный Mustang в дрэге. Видео Авто, 10:28 Мишель Обама анонсировала детское кулинарное шоу на Netflix Стиль, 10:22 Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на электронику Бизнес, 10:14 Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 10:02 Предсказавший покупку биткоина компанией Tesla назвал тот пост троллингом Бизнес, 10:01 Курс Ethereum обновил исторический максимум Крипто, 10:00 Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск Политика, 09:59 Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Pro, 09:59 В Красноярском крае назвали сроки по новым претензиям «Норникелю» Бизнес, 09:55 Путин попросил российский МИД активнее защищать россиян за рубежом Политика, 09:42 Почему некоторым людям могут отказать в покупке элитной квартиры в Москве Недвижимость, 09:40
Бизнес ,  
0 

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на электронику

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Крупнейшие ретейлеры не уведомляли Министерство промышленности и торговли России о планах значительно увеличить цену на электронику. Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС.

«Минпромторг не получал от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику», — сказали в министерстве.

ВТБ выявил рост трат россиян на электронику и гаджеты в январе на 70%
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова писала, что из-за последствий пандемии коронавируса электроника в России с начала текущего года подорожала на 5–20%. Гендиректор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин подтвердил изданию, что часть производителей объявила о повышении цен на свои товары.

Специалисты, опрошенные изданием, связали рост цен с дефицитом основных компонентов, большую часть которых делают в Китае. Объемы производства в КНР сократились на фоне распространения COVID-19, кроме того, работу промышленности затормозили китайские новогодние праздники.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что доходы пяти крупнейших ИТ-гигантов — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook — в 2020 году поднялись на 24%. В частности, это связано с возросшей потребностью в ноутбуках, планшетах и другой электронике на фоне карантинов и удаленной работы.

электроника рост цен Минпромторг
Материалы по теме
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Бизнес
WSJ оценила рост Apple и Microsoft на фоне пандемии
Бизнес
Эксперты сообщили о росте цен на непроводовольственные товары в 2021 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter