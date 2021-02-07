WSJ оценила рост Apple и Microsoft на фоне пандемии

Совокупный доход пяти крупнейших ИТ-компаний вырос до $1,1 трлн, посчитала газета. В основном рост обусловлен тем, что люди больше времени проводят в интернете из-за карантина, перешли на удаленную работу и онлайн-покупки

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Пять крупнейших ИТ-гигантов — Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook — показали стремительный рост в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Издание подсчитало, что совокупный доход этих компаний вырос на пятую часть, до $1,1 трлн. Прибыль ИТ-гигантов увеличилась на 24%, а общая рыночная капитализация составила $8 трлн, увеличившись наполовину.

Apple выросла в том числе из-за подъема спроса на ноутбуки, планшеты и другие устройства на фоне карантинов и удаленной работы. Помимо этого компания представила новые модели iPhone, продажи которых составляют значительную часть ее годовой прибыли. Продажи компьютеров Mac в первом квартале 2020 года упали, пишет WSJ, однако в остальную часть года росли.

Продажи Microsoft росли по мере того, как люди адаптировались к удаленке и ограничениям, в том числе за счет реализации игровых приставок Xbox, ноутбуков Surface и облачных сервисов, отмечает газета. Помимо этого в три раза выросла популярность инструментов Microsoft для совместной работы и текстовых чатов.