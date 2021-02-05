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ВТБ выявил рост трат россиян на электронику и гаджеты в январе на 70%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В январе траты россиян на электронику и бытовую технику выросли на 70% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть у РБК).

В абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале 2021 года достиг 50 млрд руб. Расходы на покупку этих товаров в столице составили 15,5 млрд руб. — вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Пик спроса на технику и электронику пришелся на вторую половину прошлого года, отмечает ВТБ, в январе тенденция продолжается.

В целом выросли и расходы россиян на розничные товары и услуги — на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в общей сложности 200 млрд руб.

Траты россиян на товары для дома составили, по данным ВТБ, почти 17 млрд руб. — на 28% больше, чем в январе 2020-го. В столице рост чуть меньше-на 19%, 2,5 млрд руб.

Доходы сферы услуг выросли на 23%, а в Москве на 28% — до 16 млрд руб. При этом кафе и рестораны не восстановили выручку до уровня прошлого года: в январе траты в заведениях упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6 млрд руб. Расходы москвичей составили 2,7 млрд руб. — на 28% меньше, чем в январе 2020-го.

Выручка продовольственных магазинов и оборот в сфере транспорта тоже снизились — на 8%. В каждой из этих отраслей компании получили от клиентов 22 млрд руб. В столице выручка продуктовых сетей просела на 10%, составив 3,4 млрд руб.

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