Спецназ задержал в Красноярске подозреваемых в сбыте героина на ₽10 млн

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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В Красноярске полиция при обыске квартир подозреваемых в торговле наркотиками обнаружила партию героина общей стоимостью больше 10 млн руб. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

«Изъятые вещества у участников этнической организованной группы являются героином массой более 3,5 кг. По предварительной оценке, его стоимость на черном рынке могла превысить 10 млн руб.», — уточняется в сообщении.

По версии полиции, сбытом наркотиков занимались два человека: житель Красноярска и уроженец Таджикистана. Они жили в Красноярске на съемных квартирах и продавали запрещенные вещества с помощью закладок, создавая тайники с дозами наркотиков.

Роли участников преступной группы были четко распределены. Один делал закладки, другой «осуществлял функцию куратора-координатора данной группы», занимался оптовой продажей героина и подыскивал других соучастников.