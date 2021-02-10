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Спецназ задержал в Красноярске подозреваемых в сбыте героина на ₽10 млн

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Красноярске полиция при обыске квартир подозреваемых в торговле наркотиками обнаружила партию героина общей стоимостью больше 10 млн руб. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

«Изъятые вещества у участников этнической организованной группы являются героином массой более 3,5 кг. По предварительной оценке, его стоимость на черном рынке могла превысить 10 млн руб.», — уточняется в сообщении.

По версии полиции, сбытом наркотиков занимались два человека: житель Красноярска и уроженец Таджикистана. Они жили в Красноярске на съемных квартирах и продавали запрещенные вещества с помощью закладок, создавая тайники с дозами наркотиков.

Роли участников преступной группы были четко распределены. Один делал закладки, другой «осуществлял функцию куратора-координатора данной группы», занимался оптовой продажей героина и подыскивал других соучастников.

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Фото:შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Youtube

Злоумышленников задержали при силовой поддержке спецназа, в их квартирах провели обыски. Помимо героина изъяли электронные весы, сотовые телефоны. Полиция разыскивает других участников организованной группы и устанавливает путь поставок наркотиков на территорию Красноярского края.

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Число объявлений в социальных сетях о продаже наркотиков в 2020 году упало в четыре раза из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. «Кладмены (наркокурьеры. — РБК) были вынуждены сидеть по домам, потому что на пустых улицах при отсутствии цифровых пропусков вероятность их «принятия» (задержания правоохранительными органами. — РБК) была 100-процентная», — отмечал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Красноярск обыск героин наркотики торговля наркотиками
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