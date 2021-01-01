В Грузии задержали россиянку с 7 кг героина

Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Youtube

В Грузии полиция задержала гражданина России, у которого при обыске было найдено 7 кг героина, сообщает МВД страны. На черном рынке такая партия наркотиков может стоить до 2 млн лари (более 45 млн руб.).

На видео, показанном грузинской полицией, видно, что речь идет о женщине.

Россиянку 1979 года рождения задержали на дороге Лагодехи — Бакурцихе — Тбилиси. Героин она перевозила с собой в сумке. Ее подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах (подпункт «а» ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Грузии). Наказание за подобное преступление может доходить до пожизненного.

В конце ноября сотрудники МВД изъяли более тонны синтетических наркотиков, подпольно производившихся в Москве, Подмосковье и Ивановской области. Наркотики в трех подпольных лабораториях производили граждане Украины, а заказчиками, фасовщиками и курьерами, которые развозили на автомобилях оптовые партии, оказались граждане Молдавии и России.