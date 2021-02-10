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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V»

Правительство Чили достигло соглашения о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом, как передает радиостанция ADN, сообщил глава Минздрава страны Энрике Парис.

«Мы достигли соглашения для получения доз этой вакцины в будущем», — сказал он, отметив, что страна сможет импортировать вакцину только после того, как Институт общественного здоровья страны получит и проанализирует документы, подтверждающие безопасность и эффективность препарата.

В Монголии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе прошлого года. Применение вакцины одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Монголии, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме. Так, в случае одобрения «Спутника V» в Чили, страна станет шестым латиноамериканским государством, которое получит российскую вакцину.

Как следует из результатов завершающей фазы испытаний «Спутника V», опубликованных в научном журнале Lancet, эффективность российской вакцины составляет 91%. Глава Центра Гамалеи, в котором препарат был разработан, Александр Гинцбург, комментируя публикацию, заявил, что основные результаты третьей фазы говорят «о полной безопасности препарата», передает корреспондент РБК.

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Источник: JHU
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вакцина коронавирус Чили Спутник V
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