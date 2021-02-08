Производитель «Троек» подал иск к метро Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 12:29 В Минэнерго исключили влияние оптовых цен на электроэнергию на розничные Общество, 12:22 Песков фразой «трудно не согласиться» ответил на слова Симоньян о пенсиях Общество, 12:20 Кремль ответил на слова Борреля о новых санкциях после визита в Москву Политика, 12:20 Вильфанд пообещал аномальное тепло в нескольких российских регионах Общество, 12:17 Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды Общество, 12:15 Саратовский депутат Бондаренко объяснил свое задержание Политика, 12:09 Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме Общество, 12:01 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 11:57 Цена Dogecoin выросла вдвое после новых сообщений Маска в Twitter Крипто, 11:55 В Москве полиция проверила все школы после сообщения о «минировании» Общество, 11:53 Какие тенденции повлияют на потребительское поведение в 2021 году Pro, 11:51 Супербоул-2021: в США показали самую дорогую автомобильную рекламу Авто, 11:51 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 11:28
Общество ,  
0 

Производитель «Троек» подал иск к метро Москвы

Компания «Оренкарт» через суд потребовала от Московского метрополитена вернуть удержанную из обеспечения по контракту сумму. Договор на производство более 18 млн карт «Тройка» заключили в октябре прошлого года, но затем расторгли
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Компания — производитель пластиковых карт «Оренкарт» подала иск к Московскому метрополитену на сумму 3,9 млн руб. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 2 февраля, следует из картотеки дела, каких-либо подробностей там нет. Внимание на заявление обратил «Коммерсантъ».

«Оренкарт» требует вернуть деньги, которые метрополитен удержал за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн карт «Тройка». Контракт на сумму 916,5 млн руб. заключили в октябре прошлого года, но несколько месяцев спустя расторгли по соглашению сторон.

Впоследствии метро заключило новый контракт с компанией «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) (по 50% компании принадлежат ГУП «Московский метрополитен» и входящей в структуры АФК «Система» ПАО «Микрон»).

Власти Москвы анонсировали оплату проезда пропуском на работу
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили «Коммерсанту», что тестовая партия карт от компании «Оренкарт» не работала, поэтому производителю направили претензию. При этом учредитель и гендиректор компании Андрей Фролов заявил, что на момент расторжения контракта «Оренкарт» не получал каких-либо претензий. Он утверждает, что карты соответствовали требованиям, но «странным образом не работали на некоторых устаревших считывателях» на турникетах. Также заказчик не указал в техническом задании информацию, необходимую для корректной работы карт, добавил Фролов.

На обеспечение контракта было предназначено 94 млн руб. По словам главы «Оренкарта», заказчик удержал из них 3,9 млн, а остальную сумму не вернул в положенный срок. Общий ущерб компании Фролов оценил в 100 млн руб. — на эту сумму компания закупила чипы при подготовке к конкурсу. Это было сделано, чтобы уложиться в заявленные сроки поставки, пояснил Фролов.

По словам Фролова, в картах «Тройка» сейчас задействованы самые дорогие чипы NXP, в то время как оборудование метрополитена не всегда позволяет использовать их возможности полностью. Глава «Оренкарта» считает, что для «Тройки» подошли бы и более простые чипы, это позволило бы снизить стоимость карты и сэкономить около 1 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах

В сентябре прошлого года на эту же закупку 18,4 млн карт «Тройка» пожаловался другой производитель — «ВДМ Групп». В своем заявлении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) компания указала, что требованиям техзадания касательно перехода на более высокий уровень безопасности отвечали только чипы компании NXP (производит полупроводники, до 2006 года входила в Philips). По мнению «ВДМ Групп», бенефициаром закупки могла быть зеленоградская ISBC, поставляющая карты с чипами NXP. Закупка была приостановлена.

ISBC в 2016 году поставляла метро карты на 448,1 млн руб. Поставку «Тройки» для Московского метрополитена в 2018 году почти на 600 млн руб. осуществляла и МСП.

Автор
Наталия Анисимова
«Тройка» карта Московский метрополитен иск проездной
Материалы по теме
Карта «Тройка» с 1 февраля станет доступна в Подмосковье
Общество
В Подмосковье появилась возможность ездить по карте «Тройка»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter