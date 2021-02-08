Производитель «Троек» подал иск к метро Москвы

Компания «Оренкарт» через суд потребовала от Московского метрополитена вернуть удержанную из обеспечения по контракту сумму. Договор на производство более 18 млн карт «Тройка» заключили в октябре прошлого года, но затем расторгли

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Компания — производитель пластиковых карт «Оренкарт» подала иск к Московскому метрополитену на сумму 3,9 млн руб. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 2 февраля, следует из картотеки дела, каких-либо подробностей там нет. Внимание на заявление обратил «Коммерсантъ».

«Оренкарт» требует вернуть деньги, которые метрополитен удержал за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн карт «Тройка». Контракт на сумму 916,5 млн руб. заключили в октябре прошлого года, но несколько месяцев спустя расторгли по соглашению сторон.

Впоследствии метро заключило новый контракт с компанией «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) (по 50% компании принадлежат ГУП «Московский метрополитен» и входящей в структуры АФК «Система» ПАО «Микрон»).

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили «Коммерсанту», что тестовая партия карт от компании «Оренкарт» не работала, поэтому производителю направили претензию. При этом учредитель и гендиректор компании Андрей Фролов заявил, что на момент расторжения контракта «Оренкарт» не получал каких-либо претензий. Он утверждает, что карты соответствовали требованиям, но «странным образом не работали на некоторых устаревших считывателях» на турникетах. Также заказчик не указал в техническом задании информацию, необходимую для корректной работы карт, добавил Фролов.