При пожаре на северо-западе Москвы пострадали четверо детей

Четверо детей пострадали и один человек погиб при пожаре на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы, сообщает прокуратура. Ведомство начало проверку.

Возраст пострадавших детей — от трех до шести лет. На место происшествия прибыл заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Иван Жуков.

По итогам проверки будет дана оценка «по исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних».

6 февраля в девятиэтажном доме в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, еще 12 человек пострадали.