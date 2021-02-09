Общество , 09 фев, 23:16
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При пожаре на северо-западе Москвы пострадали четверо детей
Четверо детей пострадали и один человек погиб при пожаре на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы, сообщает прокуратура. Ведомство начало проверку.
Возраст пострадавших детей — от трех до шести лет. На место происшествия прибыл заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Иван Жуков.
По итогам проверки будет дана оценка «по исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних».
6 февраля в девятиэтажном доме в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, еще 12 человек пострадали.