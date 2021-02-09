При пожаре в московской квартире погиб один человек

Фото: АГН «Москва»

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Новгородская, д. 35 к. 1, поступило дежурным 9 февраля в 05:41. В 06:03 огонь был ликвидирован. Пожарным удалось спасти из соседних квартир пять человек.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 42 человека и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 15 кв. м.