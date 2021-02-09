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Захарова ответила на заявления об унижении Борреля в России

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Заявления европейских политиков и дипломатов, что визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию закончился унижением, являются частью информационной кампании Запада. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве», — заявила Захарова.

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По словам представителя МИДа, Боррель вел переговоры точно так же, как до него их вела министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — считает Захарова.

Глава дипломатии ЕС посетил Москву 4–6 февраля. Он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После поездки Боррель заявил, что Россия не оправдала ожиданий и не стала современной демократией. Он также отметил, что может воспользоваться своим правом инициировать новые санкции в отношении России.

Еще до обсуждения результатов визита в Европарламенте некоторые его члены раскритиковали Борреля. Например, евродепутат Кати Пири заявила, что российские власти унизили ЕС, когда объявили о высылке трех дипломатов во время визита Борреля. 

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