Захарова ответила на заявления об унижении Борреля в России

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Заявления европейских политиков и дипломатов, что визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию закончился унижением, являются частью информационной кампании Запада. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве», — заявила Захарова.

По словам представителя МИДа, Боррель вел переговоры точно так же, как до него их вела министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — считает Захарова.