В Петербурге автомобиль сбил пешеходов после аварии

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В Санкт-Петербурге иномарка выехала на тротуар после ДТП и сбила пешеходов, пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошла авария, столкнулись Hyundai и Volkswagen. После столкновения Volkswagen, за рулем которого был мужчина 1997 года рождения, наехал на стоящих на тротуаре пешеходов. В результате пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Как уточняет «РИА Новости», двух пешеходов госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Еще одна пострадавшая, женщина 1949 года рождения, госпитализирована в тяжелом состоянии.

В начале января в центре Петербурга на Измайловском проспекте карета с лошадьми столкнулась с легковым автомобилем. Управляющий каретой был гражданином Финляндии. В результате ДТП ни люди, ни лошади не пострадали.