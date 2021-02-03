В Бутово водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

Фото: DtOperativno / Telegram

На юго-западе Москвы водитель сбил двух детей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Около 14 часов в районе 59-го дома по Изюмской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек, которые с травмами были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи», — сказали в главке

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале указал, что детям было примерно по 10 лет. Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил детей, сказали в дептрансе.

В начале января в Москве на Красноказарменной улице легковой автомобиль совершил наезд на троих пешеходов, которые выходили из трамвая на остановке. Один из них умер от полученных травм.