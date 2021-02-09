Власти Калининградской области прокомментировали отмену поставок газа
Ситуация с отменой поставок газа в Калининградскую область через Литву опасений не вызывает, заявили РБК в пресс-службе правительства региона.
«Это не скажется ни на генерации, ни на отопительном сезоне. Все проходит в штатном режиме, запаса хватит до конца отопительного сезона, хватит точно, даже с запасом. Дефицит нам точно не грозит. В свое время было принято много решений, которые позволили нарастить и обеспечить энергонезависимость региона как по электроэнергии, так и по газу», — пояснили в пресс-службе.
В правительстве затруднились назвать причины прекращения транзита, посоветовав обратиться в «Газпром».
Во вторник, 9 февраля, оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid заявил о приостановке транзита газа в Калининградскую область по просьбе «Газпрома». Причины там не назвали. Поставки топлива в Литву из Белоруссии продолжаются.