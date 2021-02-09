Власти Калининградской области прокомментировали отмену поставок газа

В управлении информации «Газпрома» РБК пояснили, что cейчас Калининградская область не испытывает потребность в природном газе, так как полностью обеспечивается за счет Калининградского подземного хранилища.

Российский газ в Калининградскую область поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, мощностью 2,5 млрд куб. м в год. Ранее это был единственный маршрут поставок в регион. В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа в хранилище с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Через него в область можно поставлять до 2,7 млрд куб. м газа в год.