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Власти Калининградской области прокомментировали отмену поставок газа

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Работник Калининградского подземного хранилища
Работник Калининградского подземного хранилища (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Ситуация с отменой поставок газа в Калининградскую область через Литву опасений не вызывает, заявили РБК в пресс-службе правительства региона.

«Это не скажется ни на генерации, ни на отопительном сезоне. Все проходит в штатном режиме, запаса хватит до конца отопительного сезона, хватит точно, даже с запасом. Дефицит нам точно не грозит. В свое время было принято много решений, которые позволили нарастить и обеспечить энергонезависимость региона как по электроэнергии, так и по газу», — пояснили в пресс-службе.

«Газпром» заявил об обеспечении Калининграда газом из хранилища
Бизнес
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

В правительстве затруднились назвать причины прекращения транзита, посоветовав обратиться в «Газпром».

Во вторник, 9 февраля, оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid заявил о приостановке транзита газа в Калининградскую область по просьбе «Газпрома». Причины там не назвали. Поставки топлива в Литву из Белоруссии продолжаются.

В управлении информации «Газпрома» РБК пояснили, что cейчас Калининградская область не испытывает потребность в природном газе, так как полностью обеспечивается за счет Калининградского подземного хранилища.

Российский газ в Калининградскую область поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, мощностью 2,5 млрд куб. м в год. Ранее это был единственный маршрут поставок в регион. В январе 2019 года президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему сжиженного газа в хранилище с плавучей регазификационной установки «Маршал Василевский». Через него в область можно поставлять до 2,7 млрд куб. м газа в год.

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