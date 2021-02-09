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Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенный контент

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор запустил мобильное приложение для подачи жалоб на запрещенную информацию в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что приложение «повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента».

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Кроме того, что пользователь сможет пожаловаться на контент, приложение ему даст возможность отследить этапы рассмотрения жалобы и проверить, ограничен ли доступ к этим интернет-ресурсам.

Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису можно получить через портал Госуслуг.

По данным Роскомнадзора, с ноября 2012 года «по каналу обратной связи» получено более 2,7 млн сообщений об информации, нарушающей законодательство России. В ведомстве напомнили, что к противоправному контенту, распространение которого запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств, и другие.

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С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязуют социальные сети удалять сообщения с нецензурной лексикой. Помимо мата, закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимому контенту также относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Кроме того, на территории России запрещены законом призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

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