Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенный контент

Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор запустил мобильное приложение для подачи жалоб на запрещенную информацию в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию», — говорится в сообщении. В ведомстве считают, что приложение «повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента».

Кроме того, что пользователь сможет пожаловаться на контент, приложение ему даст возможность отследить этапы рассмотрения жалобы и проверить, ограничен ли доступ к этим интернет-ресурсам.

Бета-версия приложения доступна в App Store и Google Play. Доступ к сервису можно получить через портал Госуслуг.