Российские ракетоносцы Ту-160 провели полет над тремя северными морями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Боррель заявил о незаинтересованности России в восстановлении связей с ЕС Политика, 17:34 Глава Renault рассказал о Lada Niva нового поколения Авто, 17:34 Анфиса Резцова оценила шансы российских биатлонистов на медали ЧМ Спорт, 17:30 Люди хотят покупать экологичные товары. Почему не все бренды продают их Pro, 17:29 В МИДе выразили надежду на проведение экономических форумов в 2021 году Бизнес, 17:25 МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице Экономика, 17:23 В Британии предложили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде Общество, 17:19 Mitsubishi рассказала о новом Outlander для России Авто, 17:17 «Матч ТВ» покажет встречу «Динамо» и «Спартака» в Кубке России Спорт, 17:17 Теория и практика правильного питания: как составить полноценное меню РБК, Перекрёсток и Almette, 17:13 МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4% Финансы, 17:00 Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет Политика, 16:59 Эксперты заявили о падении продаж наркотиков из-за пандемии Технологии и медиа, 16:59 В ОНК назвали провокацией сообщения о хищении передач в Сахарово Общество, 16:56
Политика ,  
0 

Российские ракетоносцы Ту-160 провели полет над тремя северными морями

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами трех морей — Баренцева, Гренландского и Норвежского, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

«Продолжительность полета составила около 12 часов», — указали в ведомстве. В Минобороны добавили, что бомбардировщики в полеты сопровождали истребители экипажей морской авиации Северного флота.

В армии России число бомбардировщиков Ту-160 за семь лет вырастет на 50%
Технологии и медиа
&nbsp;Бомбардировщик Ту-160

В конце января пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщала о проведении планового полета противолодочных Ту-142МЗ над Беринговым и Чукотским морями, вблизи границы с Аляской. Самолеты были в воздухе более 11 часов и преодолели более 8 тыс. км. Пилоты отрабатывали навыки полета над безориентирной местностью при отсутствии наземных радиотехнических средств воздушной навигации.

Этот полет отследили американские военные. Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады тогда отметило, что российские самолеты не нарушили суверенное пространство двух стран.

самолеты стратегические бомбардировщики авиация Ту-160
Материалы по теме
ВВС США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики
Политика
Разработчик показал видео с истребителем пятого поколения Су-57
Технологии и медиа
Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter