Российские ракетоносцы Ту-160 провели полет над тремя северными морями

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами трех морей — Баренцева, Гренландского и Норвежского, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

«Продолжительность полета составила около 12 часов», — указали в ведомстве. В Минобороны добавили, что бомбардировщики в полеты сопровождали истребители экипажей морской авиации Северного флота.

В конце января пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщала о проведении планового полета противолодочных Ту-142МЗ над Беринговым и Чукотским морями, вблизи границы с Аляской. Самолеты были в воздухе более 11 часов и преодолели более 8 тыс. км. Пилоты отрабатывали навыки полета над безориентирной местностью при отсутствии наземных радиотехнических средств воздушной навигации.

Этот полет отследили американские военные. Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады тогда отметило, что российские самолеты не нарушили суверенное пространство двух стран.