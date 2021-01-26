Российские противолодочные самолеты пролетели над морем рядом с Аляской

Cамолет Ту-142 (Фото: Global Look Press)

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели плановые полеты над Беринговым и Чукотским морям. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.

В воздухе самолеты находились более 11 часов. За это время они успели преодолеть расстояние, превышающее 8 тыс. км. Пилоты отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование при отсутствии наземных радиотехнических средств воздушной навигации.

В ближней зоне Ту-142МЗ сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее 26 января Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявляло о том, что отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. При этом самолеты не нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады.