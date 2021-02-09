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Политика ,  
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Россия запретила ввозить из Украины железнодорожные колеса

Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее ввоз на территорию России нескольких наименований железнодорожных запчастей из Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет об осях для железнодорожных колес диметром 710 мм и более (в собранном или разобранном виде), колесных парах, колесах и заготовках для них. Правительство также запретило ввозить в Россию боковые литые рамы для тележек грузовых вагонов и надрессорные балки для них.

Постановление дополнило утвержденный в декабря 2018 года список санкционных товаров из Украины.

В октябре прошлого года с инициативой запретить импорт украинских железнодорожных колес выступил Минтранс. Ввести запрет изначально планировалось до конца 2020 года.

Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины
Бизнес
Фото:Vincent Mundy / Bloomberg

В России железнодорожные колеса производит Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) и Evraz Романа Абрамовича. Поставщиком этой продукции из Украины являлась компания «Интерпайп», для которой действует заградительная пошлина в 34,22%, Кроме того, в Россию колеса поставляли две китайские компании Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd и Maanshan Iron & Steel Co.

Украина в мае прошлого года ввела запрет на въезд в страну вагонов с колесами китайского производства. После этого закупки колесных пар из КНР российскими ремонтовагонными предприятиями прекратились.

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