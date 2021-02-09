Россия запретила ввозить из Украины железнодорожные колеса

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее ввоз на территорию России нескольких наименований железнодорожных запчастей из Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет об осях для железнодорожных колес диметром 710 мм и более (в собранном или разобранном виде), колесных парах, колесах и заготовках для них. Правительство также запретило ввозить в Россию боковые литые рамы для тележек грузовых вагонов и надрессорные балки для них.

Постановление дополнило утвержденный в декабря 2018 года список санкционных товаров из Украины.

В октябре прошлого года с инициативой запретить импорт украинских железнодорожных колес выступил Минтранс. Ввести запрет изначально планировалось до конца 2020 года.