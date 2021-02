Россия запретила ввозить из Украины железнодорожные колеса

В России железнодорожные колеса производит Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) и Evraz Романа Абрамовича. Поставщиком этой продукции из Украины являлась компания «Интерпайп», для которой действует заградительная пошлина в 34,22%, Кроме того, в Россию колеса поставляли две китайские компании Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co. Ltd и Maanshan Iron & Steel Co.

Украина в мае прошлого года ввела запрет на въезд в страну вагонов с колесами китайского производства. После этого закупки колесных пар из КНР российскими ремонтовагонными предприятиями прекратились.