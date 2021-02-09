Шойгу назвал главный элемент сил неядерного сдерживания

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытаний (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Основа российских сил неядерного сдерживания — гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время ежегодного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — сказал Шойгу.

Шойгу также сказал, что на боевое дежурство в российской армии заступают новые виды вооружения, а в боевой учебе все чаще используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. По словам министра, в 2020 году доля современного вооружения и военной техники в России составила 70,1%.

В 2017 году Шойгу говорил о том, что высокоточное вооружение вскоре заменит ядерное и будет удерживать мир от глобальных войн.