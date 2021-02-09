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Шойгу назвал главный элемент сил неядерного сдерживания

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытаний
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытаний (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Основа российских сил неядерного сдерживания — гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время ежегодного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — сказал Шойгу.

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<p>Ракетный комплекс &laquo;Авангард&raquo;</p>

Шойгу также сказал, что на боевое дежурство в российской армии заступают новые виды вооружения, а в боевой учебе все чаще используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. По словам министра, в 2020 году доля современного вооружения и военной техники в России составила 70,1%.

В 2017 году Шойгу говорил о том, что высокоточное вооружение вскоре заменит ядерное и будет удерживать мир от глобальных войн.

5 февраля Шойгу сообщил, что Генштаб вооруженных сил и Минпромторг организовали работу по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большей дальности. О развитии этой отрасли министр обороны должен будет в апреле отчитаться перед президентом Владимиром Путиным.

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