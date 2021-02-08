Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Якутске

Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в жилом доме в Якутске, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Республике Саха.

Пожар возник утром 8 февраля в двухэтажном доме по улице Шевченко. Загорелась квартира во втором подъезде. Из дома были эвакуированы десять человек.

От огня пострадали квартира на первом этаже и две квартиры на втором, а также кровля на общей площади 100 кв. м.

В тушении пожара были задействованы 62 человека и 14 единиц техники. Причины устанавливаются.