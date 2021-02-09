В Челябинске в мороз без тепла остались более 40 домов, детсады и школа

Коммунальная авария в одном из районов Челябинска оставила более 40 домов, несколько детсадов и школу без горячей воды и тепла, сообщили Ura.ru в пресс-службе мэрии.

Утром 9 февраля произошла авария на теплотрассе в Советском районе города. От отопления и горячего водоснабжения отключены 41 дом и девять социальных объектов, в том числе пять детских садов, школа и стационар.

Власти пообещали устранить аварию к полудню по местному времени (то есть примерно к 10:00 мск).

Ночью в Челябинске было до минус 33 градусов. Днем ожидается до 23 градусов мороза и сильный ветер.