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Бастрыкин поручил проверить данные о прорыве теплотрассы под Волгоградом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Волгоградской области организовать проверку сообщений о прорыве теплотрассы в городе Волжском, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 3 января. «По предварительным данным, от высокого давления на трубе, предназначенной для отопления многоквартирных домов, произошел разрыв шва длиной около 70 сантиметров. Напор горячей воды разрушил покрытие проезжей части, что привело к обрушению асфальта», — говорится в сообщении.

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В результате ЧП госпитализировали четырех человек в возрасте от 29 до 75 лет. Один из них, которому было 75 лет, скончался в больнице от полученных травм.

Александр Бастрыкин СК Волгоградская область
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