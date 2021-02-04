В Челябинске после аварии на теплотрассе забил фонтан кипятка
В Челябинске из-за прорыва теплотрассы забил фонтан кипятка, сообщает «ВГТРК Челябинск». По словам очевидцев, струя достигла высоты четвертого этажа дома.
«В результате повреждения на теплотрассе на улице Богдана Хмельницкого произведено отключение от ГВС и отопления трех жилых домов и одного детского сада», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Челябинска. Как уточняет «Губерния», диаметр повреждения составил 15 см.
Ведутся аварийно-восстановительные работы, создана комиссия по оценке ущерба, добавили муниципальные власти.