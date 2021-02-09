В Саратовской области загорелась крыша школы

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В райцентре Екатериновка Саратовской области произошел пожар в здании средней школы № 2. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о прошествии поступила в 04:15 по местному времени (03:15 мск), загорелась кровля здания, отметили в ведомстве. В тушении огня принимали участие 42 человека и 17 единиц техники.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову, по прибытии пожарных было установлено, что кровля школы горит по всей площади — 870 кв. м. В 5:03 мск пожар удалось локализовать, никто не пострадал.

Ранее два человека отравились продуктами горения при пожаре в 23-этажном административном здании в Екатеринбурге, их госпитализировали. Также из здания эвакуировали 23 человека.